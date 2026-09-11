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Balıkesir Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 11 Eylül Cuma günü hava durumu 20 derece civarında, yazın sıcak günlerini geride bırakırken, ılımlı bir atmosfer sunuyor. Hafif bir serinlik sabah saatlerinde hissediliyor. Gün boyunca bulutlu bir gökyüzü ile birlikte güneş keyif veriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlar da bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin her duruma hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

11 Eylül Cuma 2026'da Balıkesir'de hava durumu, yazın sıcak günlerini geride bırakıyor. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık keyifli hale geliyor. Atmosferde bazı bulutlar var. Bu durum gökyüzünü kapalı gösterse de güneşin doğmasına engel olmuyor. Balıkesir hava durumu oldukça dengeli bir seyir izliyor. Açık havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor.

Günün hava durumu, genel olarak ılımandır. Rüzgar denizden karaya doğru hafif esintilerle esiyor. Bu durum sahil kenarında olmayı keyifli hale getiriyor. Sonbahara dönüş yolu çıktığımızı düşünmeliyiz. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Hafif bir ceket veya hırka almak iyi bir tercih olabilir. Güneşin batışını izlemek isteyenler, biraz daha kat kat giyinmelidir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu dikkat çekici olacak. 12 Eylül’de sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu, kısmen serin, kısmen sıcak bir gün sunacak. Bulutlu havaların devam edeceği tahmin ediliyor. Hafif yağışlar bekleniyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar, durumu dikkate almalıdır. Piknik, yürüyüş veya koşu yapmayı düşünenler, hava durumunu gözetmelidir.

Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarına şemsiye alması faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre giyinmelidirler. Dışarıda olmanın tadını çıkarmak için yedek plan oluşturmak akıllıca bir yaklaşım. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ve hava durumu takip edilmelidir. Yazdan kalma anları ve sonbaharın hava koşullarını daha iyi karşılamak önemlidir.

11 Eylül Cuma günü Balıkesir'de keyifli bir hava ile karşılaşıyoruz. Sıcaklık bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunu dikkatlice takip etmekte fayda var. Bu sayede günlük hayatımızı ve planlarımızı optimize edebiliriz. Balıkesir hava durumu son yaz günlerinin tadını çıkarmamıza olanak tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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