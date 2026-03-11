Balıkesir Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Mart 2026 Çarşamba. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 17 derece civarında seyrediyor. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esiyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da güzel geçecek. Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Cuma günü ise hava kısmen güneşli. Sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü de hava kısmen güneşli. Sıcaklık 15 derece civarında olacak.

Bu güzel havaların tadını çıkaralım. Güneş ışınları cildimize zarar verebilir. Bu nedenle güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyelim. Rüzgar hafif. Ancak dışarıda uzun süre kalacaksanız, hafif bir üst giysi almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek en uygun çözüm olacaktır.

Balıkesir'de hava durumu güzel. 11 Mart 2026 Çarşamba günü böyle geçiyor. Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir dönemdesiniz.