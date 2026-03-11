HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. 11 Mart 2026 Çarşamba günü güneşli bir hava mevcut. Sıcaklık 17 derece civarındayken, hafif rüzgar dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir atmosfer yaratıyor. Önümüzdeki günlerde de parçalı bulutlu ve kısmen güneşli hava koşulları bekleniyor. Dışarıda uzun süre kalacaksanız, güneş kremi kullanmayı ve kat kat giyinmeyi unutmayın.

Balıkesir Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 11 Mart 2026 Çarşamba. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 17 derece civarında seyrediyor. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esiyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da güzel geçecek. Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Cuma günü ise hava kısmen güneşli. Sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü de hava kısmen güneşli. Sıcaklık 15 derece civarında olacak.

Bu güzel havaların tadını çıkaralım. Güneş ışınları cildimize zarar verebilir. Bu nedenle güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyelim. Rüzgar hafif. Ancak dışarıda uzun süre kalacaksanız, hafif bir üst giysi almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek en uygun çözüm olacaktır.

Balıkesir'de hava durumu güzel. 11 Mart 2026 Çarşamba günü böyle geçiyor. Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
66 yıldır böylesi görülmedi! Tam 35 ilde gerçekleşti66 yıldır böylesi görülmedi! Tam 35 ilde gerçekleşti
HKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındıHKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.