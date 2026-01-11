HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 11 Ocak 2026 tarihinde hava durumu, sabah hafif yağışlarla başlayacak ve gün boyunca serin kalacak. Sıcaklık, gündüz 10-11 dereceye kadar çıkarken akşam saatlerinde 9-10 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 6-7 derece olacak. Önümüzdeki günlerde kar yağışları ve düşük sıcaklıklar bekleniyor. Sürücülerin dikkatli olması, uygun giysiler giymesi ve dışarıda ekstra önlemler alması gerekiyor.

Balıkesir Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar. Balıkesir'de hava durumu önemli bir konu. Hava, sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Gündüz sıcaklıklar 10-11 derece olacak. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Yağışlar akşamda sürecek. Gece sıcaklıklar 6-7 derece olacak. Yağmur devam ederken, rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %70-90 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, yağışlı ve serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye ya da su geçirmez mont almalısınız. Sıcaklıkların düşük olacağını unutmamalısınız. Kat kat giyinmek soğukta korunmanıza yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 12 Ocak Pazartesi, sıcaklık 1-3 derece arasında olacak. Kar yağışı bekleniyor. 13 Ocak Salı günü, sıcaklık -4 ile -6 derece arasında tahmin ediliyor. Hafif kar yağışı devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık -3 ile -4 derece arasında olacak. Hava az bulutlu geçecek.

Bu dönemde, kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle yollarda buzlanma riski artacak. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemli. Uygun kış lastikleri kullanmalısınız. Yavaş sevmek de büyük önem taşıyor. Soğuk havalarda hipotermi riski nedeniyle, açık hava etkinliklerini sınırlamanız faydalı olacaktır. Ayrıca sıcak kalmak için uygun giysiler giymelisiniz.

Balıkesir'de 11 Ocak 2026 Pazar günü yağışlı ve serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ve düşük sıcaklıklar görülecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız önem taşıyor. Güvenli ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastıİstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı
Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremlerManisa'da sabaha karşı peş peşe depremler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.