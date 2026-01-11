Balıkesir Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar. Balıkesir'de hava durumu önemli bir konu. Hava, sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Gündüz sıcaklıklar 10-11 derece olacak. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Yağışlar akşamda sürecek. Gece sıcaklıklar 6-7 derece olacak. Yağmur devam ederken, rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %70-90 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, yağışlı ve serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye ya da su geçirmez mont almalısınız. Sıcaklıkların düşük olacağını unutmamalısınız. Kat kat giyinmek soğukta korunmanıza yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 12 Ocak Pazartesi, sıcaklık 1-3 derece arasında olacak. Kar yağışı bekleniyor. 13 Ocak Salı günü, sıcaklık -4 ile -6 derece arasında tahmin ediliyor. Hafif kar yağışı devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık -3 ile -4 derece arasında olacak. Hava az bulutlu geçecek.

Bu dönemde, kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle yollarda buzlanma riski artacak. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemli. Uygun kış lastikleri kullanmalısınız. Yavaş sevmek de büyük önem taşıyor. Soğuk havalarda hipotermi riski nedeniyle, açık hava etkinliklerini sınırlamanız faydalı olacaktır. Ayrıca sıcak kalmak için uygun giysiler giymelisiniz.

Balıkesir'de 11 Ocak 2026 Pazar günü yağışlı ve serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ve düşük sıcaklıklar görülecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız önem taşıyor. Güvenli ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.