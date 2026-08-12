Balıkesir Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 33 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 22 - 23 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Balıkesir'de tipik bir yaz gününü gösteriyor.

13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı, 33 - 34 derece civarında olacak. 14 Ağustos Cuma günü ise 34 - 35 derece tahmin ediliyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumayı unutmayın.

Balıkesir'de hava durumu, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.