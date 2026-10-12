Balıkesir Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla Balıkesir'de hava durumu sakin ve serin. Şehir merkezinde süre geçirenler, ısıların 20 derece civarında olduğunu hissedecek. Sabah saatlerinde hafif sis bulutları şehrin üstünü kapladı. Gün ilerledikçe bu bulutlar yerini açık havaya bırakacak. "Bugünkü hava nasıl?" sorusuna verilecek yanıt, temiz bir gün. Akşam saatlerinde sıcaklık 19-20 derece arasında düşmesi bekleniyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için bir hırka almayı unutmayın.

Balıkesir'deki hava durumu, haftanın ilerleyen günlerine dair ipuçları sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava birkaç gün daha durgün kalacak. Yaz sonunun son günlerini yaşadığımız kesin. Cuma gününe kadar sıcaklıkların 19-22 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Bazı günlerde yerel hafif yağışlar yaşanabilir. Özellikle Cuma günü, günün ilerleyen saatlerinde dumanlı hava ve hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda uzun süre kalmayı planlayanların şemsiyelerini yanlarında bulundurmalarını öneriyoruz.

Bu dönemde Balıkesir'de dikkat edilmesi gereken birkaç unsur mevcut. Serin havalarla birlikte havanın değişkenliği göz önünde tutulmalı. Ani havalandırmanın vücut sıcaklığını etkilememesi için pencereleri dikkatli açmalısınız. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda vücut ısınızı dengede tutacak şekilde giyinmek önemli. Sıcaklıklar gündüz değişirken, gece saatlerinde düşecek. Giydiğiniz kıyafetlerin sizi sıcak tutmasına dikkat etmelisiniz.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava nasıl olursa olsun, Balıkesir'in serin havasını yaşamak önemli. Kış hazırlıklarını erkenden yapmak, sağlığımız için faydalıdır. Doğa ile iç içe geçireceğiniz günlerde ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Hava durumunu takip ederek daha sağlıklı planlar yapmanız mümkün.