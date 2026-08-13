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Balıkesir Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu 13 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 33-34 derece dolaylarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Nem oranı %49 civarında kalacak. Rüzgar kuzeyden saatte 24 km hızla esecek. Bu sıcak günlerde dikkatli olmak, gölgede vakit geçirmek ve bol su içmek önemli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak sağlık için faydalı olacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 - 34 derece arasında seyredecek. Gece ise 22 - 23 derece olması bekleniyor. Nem oranı %49 civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 24 km hızla esecek. Bu sıcaklık ve nem koşulları, Balıkesir'deki hava durumunun sıcak olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşulların devam edeceği gözlemleniyor. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklığın 34 - 35 derece arasında olması bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü ise 33 - 34 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları yine 22 - 23 derece olacak. Nem ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle ve öğleden sonra dışarıda olacakların dikkatli olması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri önemli. Bol su tüketmek gerekiyor. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmak önerilmez. Bu önlemler, Balıkesir'deki hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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