HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Balıkesir'de hafif yağmurlu ve ılıman bir hava etkili olmaktadır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarındayken, öğle saatlerinde 23 ile 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeyden eserek saatte 20 ile 29 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı ise %54 ile %79 arasında değişecek. Dışarıda bulunacaklar için uygun kıyafetler ve aksesuarlar önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarındadır. Hafif yağışların olması beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 ile 25 derece arasında seyredecektir. Hafif yağmurlu hava devam edecektir. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 21 derece aralığında olacaktır. Hava parçalı bulutlu olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece civarında kalacaktır. Hava yine parçalı bulutlu olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden esecektir. Hızı saatte 20 ile 29 kilometre arasında olacaktır. Nem oranı %54 ile %79 arasında değişecektir.

Balıkesir'deki bugünkü hava durumu hafif yağmurlu ve ılımandır. Dışarı çıkarken hafif yağmurlu havaya uygun bir şemsiye alınabilir. Yağmurluk kullanmak da faydalı olacaktır. Rüzgarlı koşullara karşı uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilen giysiler rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman devam edecektir. Pazar günü hava sıcaklığının 19 ile 21 derece arasında olması bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık 17 ile 19 derece arasında olacaktır. Hafif yağmurlu koşullar yine devam edecektir. Dışarı çıkarken uygun önlemler almanız önemlidir.

Balıkesir'de 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve ılıman bir hava beklenmektedir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve aksesuarlarla hazırlıklı olmanız önemlidir. Bu, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek cümlesine kandı, 7 buçuk milyon lirayı elleriyle teslim ettiTek cümlesine kandı, 7 buçuk milyon lirayı elleriyle teslim etti
Baba evde ölü bulundu! SMA'lı oğlunun odasındaki detay kahrettiBaba evde ölü bulundu! SMA'lı oğlunun odasındaki detay kahretti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.