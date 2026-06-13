Balıkesir Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarındadır. Hafif yağışların olması beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 ile 25 derece arasında seyredecektir. Hafif yağmurlu hava devam edecektir. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 21 derece aralığında olacaktır. Hava parçalı bulutlu olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece civarında kalacaktır. Hava yine parçalı bulutlu olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden esecektir. Hızı saatte 20 ile 29 kilometre arasında olacaktır. Nem oranı %54 ile %79 arasında değişecektir.

Balıkesir'deki bugünkü hava durumu hafif yağmurlu ve ılımandır. Dışarı çıkarken hafif yağmurlu havaya uygun bir şemsiye alınabilir. Yağmurluk kullanmak da faydalı olacaktır. Rüzgarlı koşullara karşı uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilen giysiler rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman devam edecektir. Pazar günü hava sıcaklığının 19 ile 21 derece arasında olması bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık 17 ile 19 derece arasında olacaktır. Hafif yağmurlu koşullar yine devam edecektir. Dışarı çıkarken uygun önlemler almanız önemlidir.

Balıkesir'de 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve ılıman bir hava beklenmektedir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve aksesuarlarla hazırlıklı olmanız önemlidir. Bu, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.