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Balıkesir Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecekken, nem oranı %25 seviyelerinde seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olsa da, yüksek nem ve sıcaklık nedeniyle su tüketimi ve güneşten korunma hayati önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 17 ile 35 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Balıkesir Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, Balıkesir'de hava durumu oldukça sıcak. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %25 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, yüksek nem nedeniyle hava bunaltıcı olabilir. Bu yüzden, açık hava etkinlikleri planlayanlar bol su içmeli. Güneşten korunmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 17 ile 34 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 17 ile 35 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor.

Bu dönemde öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Güneşten korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremlerle cildinizi koruyabilirsiniz. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemeye dikkat edin. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerinde yapmak daha iyi olacaktır.

Balıkesir'de 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Güneşten korunmak ve yeterli su tüketmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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