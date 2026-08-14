Balıkesir Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gün içinde hava sıcaklıkları 34 derece civarında sirkülasyon gösterecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında bir düşüşle seyredecek. Nem oranı %49 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 24 km/saat civarında esecek. Balıkesir'deki hava durumu bu nedenle sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edip sıcaklıklar artacak. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 30 - 32 derece arasında olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 31 - 33 derece civarında seyredecek. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önem taşır. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Bu nedenle güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ayrıca bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için bu önlemler alınmalıdır.