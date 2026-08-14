HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklık 34 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 20 dereceye düşecek. Nem oranı %49 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 24 km/saat olarak bekleniyor. Sıcak havalarda güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Bol su tüketimi ve hafif giysilerle önlem alınmalıdır.

Balıkesir Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Gün içinde hava sıcaklıkları 34 derece civarında sirkülasyon gösterecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında bir düşüşle seyredecek. Nem oranı %49 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 24 km/saat civarında esecek. Balıkesir'deki hava durumu bu nedenle sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edip sıcaklıklar artacak. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 30 - 32 derece arasında olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 31 - 33 derece civarında seyredecek. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önem taşır. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Bu nedenle güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ayrıca bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için bu önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdiSinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdi
AK Parti’ye 4 yeni transfer! Erdoğan rozetlerini takacakAK Parti’ye 4 yeni transfer! Erdoğan rozetlerini takacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.