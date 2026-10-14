Balıkesir Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

14 Ekim 2026 Çarşamba günü Balıkesir, baharın son döneminde mevsimle uyumlu bir hava durumu sunuyor. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Havanın genel görünümü, bulutlu. Ara sıra güneş kendini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde serin hissedilebilir. Öğleye doğru ise ısınma etkili olacak. Rüzgar hafif esintilerle dışarıda zaman geçirmenizi keyifli hale getiriyor. Balıkesir hava durumu, açık havada plan yapacaklar için elverişli.

İlkbaharın sonlarına yaklaşırken, Balıkesir'de ani değişiklikler görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı. Öğleden sonra bulutlar, hafif güneşli hava koşullarına bırakacak gibi görünüyor. Akşam saatlerinde gece serinliği hissedilebilir. Bu nedenle hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü beklenenden fazla yağış bekleniyor. Bu durum sosyal etkinliklerinizi etkileyebilir. Gelecek hafta Balıkesir’de hava sıcaklıkları 18-21 derece arasında dalgalanabilir. Haftanın ortalarında, kısa süreli yağışlarla birlikte serin bir hava hissedilebilir. Yanınıza bir şemsiye almak basit ama etkili bir önlem olacaktır.

Dışarıda vakit geçirmeyi sevenler dikkatli olmalı. Rüzgarlı günlerde ağaçların altından geçerken düşebilecek dallara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ani hava değişimlerine hazırlanmak için giysilerinizi kat kat giyinmek önemli. Soğuk hava akşamlarında üzerinizi koruyacaktır. Balıkesir hava durumu genel olarak keyifli geçse de, sürprizlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sonuç olarak, 14 Ekim Çarşamba günü Balıkesir'de keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak hava durumu çeşitlenebilir. Dışarıda geçirdiğiniz zamanı güvenli ve rahat bir şekilde değerlendirmek için önlemler almak sizi avantajlı kılar. Bu güzel şehirde doğanın sunduğu farklı hava durumlarının tadını çıkarmaya devam edin.