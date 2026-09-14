Balıkesir Hava Durumu! 14 Eylül Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde serin bir hava hakim. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Öğle saatlerinde bulutların arasından güneş dikkat çekiyor. Bu durum, sakin bir gün için umut veriyor. Ancak akşam saatlerinde hava serinliyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Balıkesir'de hava durumu, deniz kenarında yürüyüş yapmayı planlayanlar için uygun.

Bugün hafif yağışlar gündeme gelebilir. Bu da günlük planları etkileyebilir. Dışarıda kalanların dikkatli olması gerekiyor. Yağışlar, kısa süreli ve geçici olabilir. Bu nedenle korkmaya gerek yok. Dışarıda zaman geçirenlerin yanlarına şemsiye veya hafif ceket alması iyi bir fikir. Gün sonunda hava değişikliği ile karşılaşmamak için bu önlemler önemli.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında değişim gösterecek. Haftanın ortalarında sabah serinliği ile huzurlu bir hava bekleniyor. Yazın son günleri geride kalırken, açık alanlarda vakit geçirmek keyifli olabilir. Ancak güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek de sağlığınız için gereklidir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, değişken ama keyifli geçecek. Alınacak küçük önlemlerle gün daha keyifli hale getirilebilir. Önümüzdeki günlerde ise daha sıcak günler bizi bekliyor. Yazın sonunu kutlamak, doğanın tadını çıkarmak için fırsatlar sunuyor. Balıkesir’deki güzel günleri kaçırmamak ve doğayla iç içe zaman geçirmek için doğru zaman.