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Marmaris’te gece yarısı domuz kovalamacası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinden Marmaris’e tatile giden 4 avcı, gece yarısı caddede dolaşan 5 yaban domuzunu görünce hayrete düştü Domuzların peşinden koşan avcıların terlik fırlattığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ile 3 avcı arkadaşı, tatil için gittikleri Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı ilginç bir olay yaşadı.

Marmaris’te gece yarısı domuz kovalamacası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinden Marmaris’e tatile giden 4 avcı, gece yarısı caddede dolaşan 5 yaban domuzunu görünce hayrete düştü Domuzların peşinden koşan avcıların terlik fırlattığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ile 3 avcı arkadaşı, tatil için gittikleri Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı ilginç bir olay yaşadı. Çamdibi Mahallesi’nde konakladıkları evin terasında dinlenen avcılar, saat 02.00 sıralarında cadde üzerinde dolaşan 5 yaban domuzunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında hayret yaşayan avcılar, kısa süre içerisinde domuzların bulunduğu caddeye indi. Avcıları gören domuzlar kaçmaya başlarken, 4 arkadaş da bir süre domuzların peşinden koştu. O anlarda Mehmet Özkan, ayağındaki terlikleri kaçan domuzların arkasından fırlattı. Yaşanan ilginç anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Özkan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

"BİZİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR"

Yaşadıkları olayı anlatan Mehmet Özkan, "3 avcı arkadaşımla beraber Marmaris ilçesine tatile gitmiştik. Çamdibi Mahallesi’nde gece 02.00 sıralarında konakladığımız evin terasında dinlenirken caddede 5 domuzun dolaştığını görünce çok şaşırdık. Hemen arkadaşlarla domuzların bulunduğu caddeye ulaştık. Bizi gören domuzlar kaçışmaya başladı. Biz de arkalarından koştuk. Bu arada ben de gayri ihtiyari olarak domuzların arkasından giydiğim terlikleri fırlattım. Bu görüntüleri sosyal medya hesabımda paylaştım. Görüntüler büyük ilgi gördü" dedi.
Özkan’ın paylaşımında yer alan, "Bazen sadece izlersin, elinden gelen bir şey yoktur. İzlemek de heyecan vericiydi" ifadeleri de dikkat çekti.

Marmaris’te gece yarısı domuz kovalamacası 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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