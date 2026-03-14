Balıkesir Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Ilıman koşullar sunuluyor. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 2 - 3 derece arasında düşecek. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 16 km olarak tahmin ediliyor. Bugün Balıkesir'de ılıman ve güneşli bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Mart Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 2 - 3 derece civarında seyredecek. 16 Mart Pazartesi günü hava yine kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 3 - 4 derece olacak.

17 Mart Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 4 - 5 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacak.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat edilmesi önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için uygun güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerindeki serinlikleri göz önünde bulundurmalısınız. Bu, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.