Balıkesir Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında. Hava açık ve güneşli. Gece sıcaklıklar 20 - 22 derece arasında düşüyor. Bu, serin bir atmosfer oluşturuyor. Rüzgar hafif esiyor. Hızı yaklaşık 20 km/s. Nem oranı %60 civarında. Bu durum, hava kalitesini artırıyor. Balıkesir'de açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal koşullar mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31 - 33 derece arasında olacak. Hava koşulları açık ve güneşli kalacak. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 32 - 34 derece civarında. Hava yine açık ve güneşli olacak. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 33 - 35 derece arasında değişecek. Açık ve güneşli günler geçirmek isteyenler için uygun bir dönem.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak önemlidir. Bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Bu önlemlerle, Balıkesir'de hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.