Balıkesir Hava Durumu! 15 Mart Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

15 Mart 2026 Pazar günü Balıkesir'de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 2 - 3 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %74 civarında olacak. Bu durum, Balıkesir'deki hava durumunun ılıman olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Mart Pazartesi günü hava çoğunlukla açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında seyrederken. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında olacak. 17 Mart Salı günü de benzer bir hava beklentisi var. Gündüz sıcaklıkları 14 dereceyi görecek. Gece ise sıcaklık 2 - 3 derece arasında kalacak.

18 Mart Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 - 11 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 5 - 6 derece civarında seyredecek. Bu dönemde genel olarak hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için son derece uygun bir dönem. Ancak, 18 Mart Çarşamba günü hafif yağmura karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önerilir. Olası yağışlardan korunmak için bu önemlidir. Genel olarak Balıkesir'de hava durumu keyifli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için bu dönemi kaçırmamalısınız.