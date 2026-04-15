Balıkesir Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir’de 15 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 8 derece seviyelerine inecek. Bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar ise 10 ile 15 km/saat hızında esecek.

Bu hava koşulları dış mekan etkinlikleri için uygun. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız iyi olur.

Önümüzdeki günlerin hava durumu değişebilir. 16 Nisan Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. 17 Nisan Cuma günü ise yağmur ve çisenti görülebilir. Bu nedenle, 17 Nisan Cuma günü yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Balıkesir’de sıcaklık genelde 15 ile 23 derece arasında olacak. Hava koşulları günlere göre değişiklik gösterecek.