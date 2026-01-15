Balıkesir Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

15 Ocak 2026 Perşembe, Balıkesir'de hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, gün boyunca rahat hava koşulları sağlayacak.

Balıkesir hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz ise hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Bu nedenle hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Ocak Cuma günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak ve sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü daha soğuk bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığın 4 dereceye düşmesi bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar bu gün 4 derece civarında kalacak.

Bu dönemde ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kat kat giyinmek iyi bir tercih. Yanınıza bir ceket almak gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparken olası yağışlı günlere de göz önünde bulundurmalısınız.