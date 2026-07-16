Balıkesir Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18-19 derece arasında seyredecek. Nem oranı %27-28 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9-10 km hızla esecek.

Balıkesir'deki hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Bu sıcak havada dışarıda vakit geçirecekler bol su içmeli. Güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak olacak. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 33 derece civarında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35 dereceye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve serin alanlarda kalmak sağlığı korur.

Yüksek sıcaklıkların süreceği günlerde hava kirliliği seviyeleri artabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalı. Dışarı çıkarken hava kirliliğinin düşük olduğu saatleri tercih etmek önerilir. Bu, hassas bünyelerin sağlığını korumalıdır.

Balıkesir'de 16 Temmuz Perşembe günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak kalacak. Güneşten korunmak, bol su içmek önemlidir. Ayrıca aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı destekleyecektir.