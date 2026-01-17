Balıkesir Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu soğuk ve kapalıdır. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 1.5 derece civarındadır. Nem oranı %83 seviyesindedir. Rüzgar hızı 17.7 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 08:25, gün batımı 18:09'da gerçekleşecektir.

Balıkesir'de hava durumu sabah ve akşam saatlerinde soğuk olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun giysiler seçmelisiniz. Bu, sizi nemden korur.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer olacak. 18 Ocak Pazar günü hafif kar sağanakları bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile -2 derece arasında değişecektir. 19 Ocak Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacaktır. Sıcaklık bu gün 2 ile -3 derece arasında seyreder. 20 Ocak Salı günü ise bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile -1 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Olası kar yağışlarına karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Kar lastiği takılı araçlarla seyahat etmelisiniz. Yolda tuzlama çalışmalarını takip etmek önemlidir. Evde kalacağınız zaman ise kaloriferlerinizi kontrol edin.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kapalı kalacaktır. Dışarı çıkarken uygun giysilerle tedbirli olmalısınız. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.