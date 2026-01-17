HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve kapalı. Sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklığın yaklaşık 1.5 derece olması bekleniyor. Nem oranı %83 seviyesinde ve rüzgar hızı 17.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de soğuk hava etkisini sürdürecek. Yüksek nem nedeniyle kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken tedbirli olmak sağlığınız için önemlidir.

Balıkesir Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Taner Şahin

17 Ocak 2026 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu soğuk ve kapalıdır. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecektir. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 1.5 derece civarındadır. Nem oranı %83 seviyesindedir. Rüzgar hızı 17.7 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 08:25, gün batımı 18:09'da gerçekleşecektir.

Balıkesir'de hava durumu sabah ve akşam saatlerinde soğuk olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun giysiler seçmelisiniz. Bu, sizi nemden korur.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer olacak. 18 Ocak Pazar günü hafif kar sağanakları bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile -2 derece arasında değişecektir. 19 Ocak Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacaktır. Sıcaklık bu gün 2 ile -3 derece arasında seyreder. 20 Ocak Salı günü ise bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile -1 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Olası kar yağışlarına karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Kar lastiği takılı araçlarla seyahat etmelisiniz. Yolda tuzlama çalışmalarını takip etmek önemlidir. Evde kalacağınız zaman ise kaloriferlerinizi kontrol edin.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kapalı kalacaktır. Dışarı çıkarken uygun giysilerle tedbirli olmalısınız. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden olduOtel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktıTorba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.