HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

18 Haziran 2026 tarihinde Balıkesir’de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Gece ise 16-18 derece arasında düşüş yaşanacak. Nem oranı %29-35 seviyelerinde olacak ve rüzgar, kuzeydoğudan hafif bir şekilde esecek. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir gün geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak ve su tüketimine dikkat etmek sağlığınız için önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, Balıkesir'deki hava durumu keyifli olacak. Gündüz saatlerinde açık ve güneşli bir hava var. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16 - 18 derece arasında düşecek. Nem oranı %29 - %35 arasında değişecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 5 - 6 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca kuru ve güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu benzer şekilde sürecek. 19 Haziran Cuma günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27 - 33 derece arasında değişecek. 20 Haziran Cumartesi günü ise hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 - 34 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30 - %35 arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 - 7 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde kuru ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek vücut sağlığınız için önemlidir. Rüzgar hafif olacağından, rahat kıyafetler tercih edilebilir. Bu şekilde Balıkesir'deki hava koşullarını en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.