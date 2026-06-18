Balıkesir Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, Balıkesir'deki hava durumu keyifli olacak. Gündüz saatlerinde açık ve güneşli bir hava var. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16 - 18 derece arasında düşecek. Nem oranı %29 - %35 arasında değişecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 5 - 6 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca kuru ve güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu benzer şekilde sürecek. 19 Haziran Cuma günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27 - 33 derece arasında değişecek. 20 Haziran Cumartesi günü ise hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 - 34 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30 - %35 arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 - 7 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde kuru ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek vücut sağlığınız için önemlidir. Rüzgar hafif olacağından, rahat kıyafetler tercih edilebilir. Bu şekilde Balıkesir'deki hava koşullarını en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz.