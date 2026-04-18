Balıkesir Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 18 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve serin. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece. Gün boyunca sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşer. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %50 ile %83 arasında değişecek. Bu koşullar altında, Balıkesir'de yağışlı bir hava hakim.

19 Nisan Pazar günü Balıkesir'de bölgesel düzensiz yağış bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü hava güneşli geçecek. 21 Nisan Salı günü ise parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 13 ile 14 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 7 ile 8 derece arasında değişecek.

Balıkesir'deki hava durumu özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korunmak için faydalıdır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont ve kapüşonlu giysiler daha koruyucu olur. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 10 dereceye kadar düşebilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutar. Gerektiğinde bir kat çıkarıp eklemek ise faydalıdır. Bu şekilde Balıkesir'deki hava koşullarına uygun hazırlanarak günün tadını çıkarabilirsiniz.