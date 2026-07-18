Balıkesir Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 17 ile 35 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 33-34 dereceye ulaşabilir. Nem oranı %28 seviyelerinde olacak. Bu, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hızı ise 8-9 km/saat arasında. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlara önerilerimiz var. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmeyi unutmamalısınız. Hafif kıyafetler tercih etmek de faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde dışarıda kalanlar gölge alanları tercih etmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklıkları 17 ile 34 derece arasında değişecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 17 ile 36 derece arasında olacak. 21 Temmuz Salı günü ise hava sıcakları 19 ile 37 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, gerekli önlemleri almalıdır.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin dikkat etmesi gerekenler var. Güneş ışınlarından korunmak için önlemler alınmalı. Bol su içmek de oldukça önemlidir.