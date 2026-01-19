Balıkesir Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu soğuk ve parçalı bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise -2 ile -3 derece civarında olacak. Nem oranı %70 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:24, gün batımı saati ise 18:11.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve nemli koşulların hakim olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Su geçirmez giysiler vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması hava kirliliği seviyesini artırabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkate alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Ocak Salı günü sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. 22 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek sağlığı korur. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Şemsiyelerle ıslanmaktan kaçınılabilir. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Bu, evdeki konforu artırır.

Sonuç olarak, Balıkesir'de bugün soğuk ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günler yaşanabilir. Hava durumunu takip etmek ve önlemler almak sağlığı koruyacaktır. Uygun giysi tercihleri yapmak da önemlidir.