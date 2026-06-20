Balıkesir Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 - 28 derece civarında. Hava açık ve ferah. Gece saatlerinde sıcaklıklar 18 - 20 dereceye düşer. Bu durum serin bir ortam sunuyor. Nem oranı %47 civarında. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Balıkesir'deki hava durumu gerçekten rahatlatıcı ve keyifli.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu açık ve sıcak geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek gibi görünüyor. 21 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 28 - 29 derece olacak. Hava koşullarının açık olması bekleniyor. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 28 - 29 derece civarında kalacak. Hava açık olacak. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 29 - 30 dereceye ulaşacak. Hava yine açık olacak.

Bu sıcak ve açık hava koşullarında güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek vücudu nemli tutar. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi de önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Rüzgar hafif olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak aşırı sıcaklarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Dinlenmeye özen göstermek sağlık açısından önemlidir.

Balıkesir'de 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde güneşten korunmak öncelikli olmalıdır. Vücudu nemli tutmak için gerekli önlemleri almalısınız. Açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.