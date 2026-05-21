Balıkesir Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında olacak. Gece ise 12 ile 14 derece arasında seyredecek. Bu serin ve yağmurlu hava, açık hava etkinlikleri planlayanları zorlayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Mayıs Cuma günü hafif yağmurlu bir hava tahmini var. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında değişecek. 23 Mayıs Cumartesi gününde de benzer bir hava bekleniyor. Hafif yağmurlu ve 14 ile 21 derece civarında bir sıcaklık olacaktır. 24 Mayıs Pazar günü de hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken uygun giysiler almanız faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre esnek tutun. Yağmurlu günlerde yollar kaygan olabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir. Bu şekilde, Balıkesir'deki hava koşullarına en iyi şekilde uyum sağlarsınız.