Balıkesir Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 22 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle soğuk olacak. Hava bulutlu bir şekilde seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 - 11 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 - 6 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 7 - 9 derece, gece ise 6 - 7 derece olacak. Nem oranı yüksek durumda. Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecek. Bu koşullar altında Balıkesir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

23 Aralık Salı günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklıkların 10 - 11 derece civarında olması bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. O gün sıcaklık 12 - 13 derece arasında kalacak. 25 Aralık Perşembe günü ise yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık o gün 9 - 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek oldukça önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Şemsiye de yanınızda olmalı. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edin. Bu, konforunuzu artıracaktır.