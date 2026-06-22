Balıkesir Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de hava durumu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 - 21 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli, nem oranı %40 olarak belirlendi. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 10 km hızla esecek.

Balıkesir'deki hava durumu, yaz aylarının sıcak ve güneşli özelliklerini taşıyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Güneşten korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 29 - 31 derece arasında seyredecek. 24 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklıklar 30 - 32 derece arasında olacak. Bu değerler, yaz mevsiminin tipik sıcaklık aralıklarına uygundur.

Bu dönemde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önem taşır. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığınız için faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek yararlı olacaktır.

Balıkesir'de 22 Haziran 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güneşten korunma önlemleri alarak, sıcak havalarda dikkatli olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.