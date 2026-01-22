HABER


Balıkesir Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hava durumu yağmurlu olarak tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinden itibaren çiseleyen yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında değişirken, nem oranı ise yüksek seviyelerde kalacak. Cuma ve Cumartesi günleri de yağmur bekleniyor. Dışarı çıkacakların su geçirmez giysi ve ayakkabı tercih etmesi önemli. Aynı zamanda trafik koşullarına dikkat edilmelidir.

Balıkesir Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Balıkesir'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava durumu yağmurlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren çiseleyen yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Rüzgarın hızı ise 3.9 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 08:23. Gün batımı saati ise 18:16 olarak hesaplandı.

Cuma günü hava durumunun hafif yağmurlu olması öngörülüyor. Cumartesi günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. Cumartesi günü sıcaklık ise 6 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı bu günlerde yüksek seyredecek. Cumartesi günü rüzgarın hızı 6.4 km/s civarına ulaşacak.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken, su geçirmez kıyafet ve uygun ayakkabı giymeniz önemli. Yağışlı havalarda trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız.




