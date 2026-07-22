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Balıkesir Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişkenlik göstermektedir. Sıcaklıklar 20-24 derece arasında seyredecek, hafif yağışlı ve yüksek nem oranı (%85) ile serin bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 14-40 derece aralığında değişecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan farklı hızlarla esecek. Hava koşullarına uygun davranmak ve gerekli önlemleri almak son derece önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hava durumu tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı koşulların hakim olması bekleniyor. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olacak. Balıkesir'deki hava durumu, hafif yağışlı ve serin bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 17 ile 30 derece arasında olacak. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Nem oranı %35 civarında. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 7 kilometre olacak. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında değişecek. Kapalı hava koşullarının hakim olması bekleniyor. Nem oranı %51 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan yaklaşık 7 km hızla esmesi öngörülüyor.

25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu koşulların görülmesi bekleniyor. Nem oranı %71 civarında. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 8 km hızla esmesi öngörülüyor. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 14 ile 30 derece arasında olacak. Açık hava koşullarının hakim olması bekleniyor. Nem oranı %41 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 7 km hızla esecek.

27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 16 ile 40 derece arasında değişecek. Açık hava koşulları devam edecek. Nem oranı %20 civarında. Rüzgar kuzeybatıdan saatte yaklaşık 3 km hızla esmesi öngörülüyor. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklıklar 22 ile 36 derece arasında olacak. Açık hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Nem oranı %19 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 8 km hızla esmesi öngörülüyor.

Bu dönemde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 14 ile 40 derece arasında değişecek. Hava koşulları açık, hafif yağmurlu ve kapalı olarak çeşitlenecek. Nem oranları %20 ile %85 arasında değişecek. Rüzgar hızları saatte 3 ile 8 km arasında esmesi bekleniyor.

Hava koşullarına uygun olarak dikkatli olmalısınız. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Serin günlerde uygun giyinmek önemlidir. Sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın. Güneşten korunmayı ihmal etmeyin.

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hava durumu Balıkesir
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