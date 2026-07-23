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Balıkesir Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 23 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Hava sıcaklıkları 29 ile 31 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 32 derece civarında olacak. 24 Temmuz'dan itibaren sıcak havanın devam etmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek, nem oranı ise %28 civarında kalacak. Dışarıda zaman geçireceklerin bol su tüketimi ve güneşten korunma önlemleri alması öneriliyor.

Balıkesir Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

23 Temmuz 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 ile 31 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 32 derece civarında olacak. Nem oranı %28 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Bu koşullar, Balıkesir'de hava durumunun sıcak ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak geçecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü ise 27 ile 29 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor. 26 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığı 29 ile 31 derece arasında olacak. Hava koşullarının sıcak ve açık olacağı öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalıdır. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları öneriliyor.

Balıkesir'de hava durumu sıcak ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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