Tuncay Sonel'in telefonu incelendi! Gülistan Doku soruşturmasında 2 yeni gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in telefonu incelendi. İnceleme sonucu Ankara'da iki gözaltı daha gerçekleşti.

YAZIŞMALARDA DELİLLER TESPİT EDİLDİ

Sonel’in açılan telefonu üzerinde yapılan incelemelerde ihraç polis memuru Gökhan Ertok ile arasındaki yazışmaların incelendiği ve söz konusu yazışmaların soruşturma dosyası kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı belirtildi.

ANKARA'DA OPERASYON

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler Tuncel Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok’un ardından belirlenen 2 şüpheli de bu sabah Ankara’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

HAMİLELİK ŞÜPHESİ OLUŞMUŞTU

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadesinde, yakın arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önce mide bulantısı yaşadığını, ayakta durmakta zorlandığını ve hamile olabileceğine dair kendisinde şüphe oluştuğunu anlatmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gülistan Doku hamile miydi? En yakınındaki isim anlattı

"HEM BABAM HEM BEN İLİŞKİ YAŞADIK"

Öte yandan soruşturma kapsamında ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş ile Rüstem Keskin arasında geçen görüşmenin ses kaydına ulaşılmıştı. Telefon konuşmasında Keskin'in iddiasına göre, Umut Altaş, Türkay Sonel'in kendisine hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel’in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını söyledi. Keskin ayrıca Türkay Sonel'in kendisine kanlı ve başı kesilmiş bir ceset videosu gönderdiğini de iddia etti.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır