Balıkesir Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

25 Eylül 2026 Cuma günü Balıkesir'deki hava durumu sakin bir gün geçirileceğini gösteriyor. Şehirde serin bir hava hakim. Gün içerisinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. İkindi saatlerine doğru sıcaklık 21 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerine yaklaşırken hava 19 dereceye düşecek. Böylelikle hafif serin bir atmosfer oluşacak. Hava durumu boyunca zaman zaman güneş bulutların arasından çıkacak.

Balıkesir için hava durumu ılımandır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hafif kıyafetler öneriyorum. Yanınıza bir ceket veya hırka almanız iyi olur. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için bu önlem konfor sağlayacaktır. Bu havalarda güneş gözlüğü kullanmak da önemlidir. Bulutlu günlerde bile güneşin zararlı ışınları cildimize ulaşabilir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi ve pazar günleri sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacak. Bu günlerde akşamüstü küçük yağışlar görülebilir. Hava durumu, açık ve güneşli günler sunacak. Özellikle akşam saatlerine doğru serin bir hava hissedilecektir. Çocuklu ailelerin planlarını hava durumuna göre gözden geçirmesi faydalı olacaktır.

Bu geçiş döneminde hava şartları ani değişimler gösterebilir. Dışarı çıkacak olanlar hava durumunu dikkate almalı. Ani yağışlar için yedekte bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Planlı olun, ancak etkinliklerinizi esnek tutun. Hava şartlarının beklenmedik bir hal alması durumunda alternatiflerinizi oluşturabilirsiniz.

Balıkesir'de 25 Eylül 2026 Cuma günü genel olarak ılıman bir hava durumu hakim. Önümüzdeki günlerde benzer bir ortamın devam etmesi bekleniyor. Hava durumunun değişkenliğine karşı dikkatli olunması önemlidir. Bu, yazın tadını çıkarırken sonbaharın ilk izlerini hissetmek için güzel bir fırsat sunar.