HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir’de 25 Eylül 2026 Cuma günü ılıman bir hava durumu beklenmektedir. Gün içindeki sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, ikindi saatlerinde 21 dereceye yükselebilir. Sıcaklık akşam saatlerinde 19 dereceye düşecektir. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif kıyafetler önerilirken, akşam serinliği için ceket veya hırka bulundurmak faydalı olur. Hava durumu, açık günler ve zaman zaman bulutlarla değişkenlik gösterebilir.

Balıkesir Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

25 Eylül 2026 Cuma günü Balıkesir'deki hava durumu sakin bir gün geçirileceğini gösteriyor. Şehirde serin bir hava hakim. Gün içerisinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. İkindi saatlerine doğru sıcaklık 21 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerine yaklaşırken hava 19 dereceye düşecek. Böylelikle hafif serin bir atmosfer oluşacak. Hava durumu boyunca zaman zaman güneş bulutların arasından çıkacak.

Balıkesir için hava durumu ılımandır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hafif kıyafetler öneriyorum. Yanınıza bir ceket veya hırka almanız iyi olur. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için bu önlem konfor sağlayacaktır. Bu havalarda güneş gözlüğü kullanmak da önemlidir. Bulutlu günlerde bile güneşin zararlı ışınları cildimize ulaşabilir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi ve pazar günleri sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacak. Bu günlerde akşamüstü küçük yağışlar görülebilir. Hava durumu, açık ve güneşli günler sunacak. Özellikle akşam saatlerine doğru serin bir hava hissedilecektir. Çocuklu ailelerin planlarını hava durumuna göre gözden geçirmesi faydalı olacaktır.

Bu geçiş döneminde hava şartları ani değişimler gösterebilir. Dışarı çıkacak olanlar hava durumunu dikkate almalı. Ani yağışlar için yedekte bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Planlı olun, ancak etkinliklerinizi esnek tutun. Hava şartlarının beklenmedik bir hal alması durumunda alternatiflerinizi oluşturabilirsiniz.

Balıkesir'de 25 Eylül 2026 Cuma günü genel olarak ılıman bir hava durumu hakim. Önümüzdeki günlerde benzer bir ortamın devam etmesi bekleniyor. Hava durumunun değişkenliğine karşı dikkatli olunması önemlidir. Bu, yazın tadını çıkarırken sonbaharın ilk izlerini hissetmek için güzel bir fırsat sunar.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK Başkanı Daniş'ten Netanyahu'nun asılsız sözlerine tepkiRTÜK Başkanı Daniş'ten Netanyahu'nun asılsız sözlerine tepki
Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündemindeNetanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.