Balıkesir Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu rüzgarlı ve serin bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 3 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu koşullar Balıkesir'deki hava durumunun serin olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 26 Mart Perşembe günü sıcaklık 17 derece civarına yükselecek. 27 Mart Cuma günü ise hava sıcaklığının 13 derece civarında olması bekleniyor. Ayrıca 27 ve 28 Mart tarihlerinde yer yer sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önem kazanıyor. Rüzgarlı ve yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek daha iyi olabilir.

Balıkesir'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Planlarınızı bu tahminlere göre yapmanız en uygun olacaktır.