Balıkesir Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Az bulutlu bir hava etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşüyor. Bu saatte de az bulutlu hava devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye iniyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor.

Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Sabah saatlerinde rüzgar hızı saatte 9 kilometre. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar hızı saatte 14 kilometreye çıkıyor. Gece saatlerinde ise rüzgar hızı saatte 7 kilometreye düşüyor.