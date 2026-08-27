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Balıkesir Hava Durumu! 27 Ağustos Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 27 Ağustos 2026 tarihi güneşli bir havayla başlıyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında , öğle saatlerinde 22 dereceyi bulacak. Hava hafif rüzgarlı, akşam sıcaklığı 19 dereceye düşeceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hafif çiseler bekleniyor, sıcaklık 18-21 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirenlerin kıyafetlerini buna göre ayarlaması ve şemsiye bulundurması öneriliyor.

Balıkesir Hava Durumu! 27 Ağustos Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

27 Ağustos 2026 tarihindeki hava durumu Balıkesir'de ilginç bir tablo sunuyor. Bugün şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Güneşli bir sabah ile başladı. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Hava hafif rüzgar ile ferah bir atmosfer sağlıyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçirenler için serin bir hava hissi yaratacak. Bugünkü hava genel olarak güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Yarından itibaren hafif çiseler bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Haftanın sonuna doğru hava koşullarının daha instabil hale gelmesi olası. Bu ani sıcaklık değişimlerine yol açabilir. Dışarıda vakit geçirenler kıyafetlerini buna göre ayarlamalı. Gün içinde sağanaklar olursa, şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Son günlerdeki tahminler akşam saatlerinde düşük sıcaklıkları öngörüyor. Kalın giysiler öneriliyor. Hafif rüzgarın etkisiyle serin hava için tedbir almak önemli. Açık hava aktiviteleri planlanıyorsa hava durumu değişikliklerini takip etmek gerekli. Bununla birlikte gerekli önlemleri almak da önem taşıyor.

Balıkesir bugün güneşli ve hafif rüzgarlı bir gün geçiriyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken hale gelecek. Aktif bir yaşam sürdürenlerin hava durumunu dikkate alarak hazırlık yapması şart. Balıkesir’in iklimi genelde ılımandır. Ancak ani değişimlere karşı dikkatli olmak her zaman en iyisidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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