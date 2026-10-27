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Balıkesir Hava Durumu! 27 Ekim Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

27 Ekim 2026 Salı günü Balıkesir'de güneşli ve hafif bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının 20 derece ile başladığı günde, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Dışarıda yürüyüş yapmak veya piknik düzenlemek için ideal bir gün sunan hava koşulları, akşam saatlerinde serinleyecek. Bu nedenle dışarıda vakit geçireceklerin kıyafet seçiminde dikkatli olması önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 27 Ekim Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

27 Ekim 2026 Salı, Balıkesir'de ilkbahar havası hakim olacak. Bu gün güneşli ve hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün var. İnsanlar parkta yürüyüş yapabilir. Sevdikleriyle açık havada piknik düzenleyebilir.

Öğle saatlerinde hafif bir rüzgar esecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarına düşecek. Bu durum, dışarı çıkacakların ceket veya hırka giymesine işaret ediyor. Güneş battıktan sonra hava serinleyecek. Akşam yemeği için dışarıda oturacak olanların dikkatli olması gerekebilir.

Bugünkü hava, güneş ışığı ve hafif bir esinti ile güzel bir gün sunuyor. Ancak Balıkesir'in doğası, hava koşullarında anlık değişimler yaratabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken, hava durumunu anlık takip etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyrini sürdürecek. Çarşamba ve perşembe günleri sıcaklık 20-21 derece arasında olacak. Ancak cumadan itibaren sıcaklıklar 18-19 dereceye düşebilir. Bu durum serin bir haftanın habercisi olabilir. Hafta sonu planlarına bu durumu göz önünde bulundurarak yaklaşılmalı.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, güvenliği ve keyfi artırır. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava için uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Dışarıda uzun süre kalacak olanlar, su ihtiyacını unutmamalı. Yanlarında su şişesi bulundurmak sağlık açısından yararlıdır. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın düşeceğini hatırlamak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

Balıkesir'deki 27 Ekim hava durumu, dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun. Güneşli hava, önümüzdeki günlerde sakinleşen bir dönemi müjdeliyor. Ancak hava değişimlerine karşı temkinli olmak, tatilin keyfini artırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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