Balıkesir Hava Durumu! 27 Mart Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece hissedilecek, gündüz 12 dereceye yükselecek. Akşam sıcaklığı 8 dereceye düşecek. Rüzgar sabah kuzeydoğudan, gündüz kuzeybatıdan esecek. Nem oranı sabah %69, gece ise %89 olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam ederken, uygun kıyafetler tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Zeynel Eren Ölüç

27 Mart 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece. Hissedilen sıcaklık ise 2 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık 4 derece olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan 11 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar, kuzeybatıdan 14 km/saat hızla devam edecek. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Gece saatlerinde kuzey yönünden rüzgar 3 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %49, akşam %74 ve gece %89 civarında ölçülecek.

Mart ayı boyunca Balıkesir'de ortalama en yüksek sıcaklık 13.7 derece. Ortalama en düşük sıcaklık ise 3.7 derece civarıdır. Bu dönemde toplam yağış miktarı yaklaşık 70 mm olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Mart Cumartesi günü sıcaklıkların 13 - 15 derece arasında olması bekleniyor. 29 Mart Pazar günü, sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında olacak. 30 Mart Pazartesi gününde sıcaklıkların 13 - 15 derece arasında olması öngörülüyor.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gündüz saatlerinde hava ılımandır. Bu saatlerde rahat kıyafetler tercih etmeniz faydalı olur. Rüzgar hızı orta seviyede olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için hafif bir ceket veya rüzgarlık önerilir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava soğuk olabilir. Uygun kıyafetler giymeniz önemli. Rüzgarın etkisini azaltmak için hafif üst giysi kullanmanız önerilir.

