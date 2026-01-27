HABER

Balıkesir Hava Durumu! 27 Ocak Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gün içinde sıcaklık 10 derece dolaylarında, gece ise 5 ile 6 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde, 28 ile 30 Ocak tarihlerinde sıcaklığı 12-15 derece aralığında seyredecek olan Balıkesir'de, yağmurun da etkili olması bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve uygun kıyafetler giymeyi unutmayın.

Taner Şahin

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava genel olarak hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında. Gece ise 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı tahminen 25 km/saat olacak. Balıkesir'de hava durumu, hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Ocak Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 12 ile 13 derece arasında olacak. Gece ise 9 ile 10 derece civarında tahmin ediliyor. Bu gün hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 29 Ocak Perşembe günü, gündüz sıcaklığı yine 12 ile 13 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 7 ile 8 dereceye düşecek. Orta şiddetli yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 30 Ocak Cuma günü, gündüz sıcaklığı 14 ile 15 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 10 ile 11 derece civarında kalacak. Bu gün de orta şiddetli yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu hava koşulları altında, Balıkesir'de dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetler giymek gereklidir. Nemli ortamlarda dikkatli olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde, yollardaki su birikintilerine dikkat edilmelidir. Sürüş hızınızı azaltmalısınız. Bu şekilde Balıkesir'deki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olursunuz. Güvenli bir şekilde günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.

