Balıkesir Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 27 Şubat 2026 Cuma günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 6-7 derece civarında, akşam ise 2-3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 0-1, akşam saatlerinde ise -2 ile -3 derece arasında olacak. Kuzeyden esecek rüzgarın hızı 15-24 kilometre arasında değişirken, nem oranı %80-90 seviyelerinde kalacak. Bu koşullarda kalın giysiler giymek, konforunuzu artırabilir.

Seray Yalçın

Balıkesir'de 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 6-7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 0-1 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise -2 ile -3 derece hissedilecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek ve hızı 15-24 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %80-90 seviyelerinde olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez giysiler vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar geçirmeyen kıyafetler rüzgarın etkisini azaltır. Sıcaklıklar 5-7 derece civarındaysa kat kat giyinmek gerekir. Bu önlemler, Balıkesir'de günlerinizi daha konforlu hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 6-7 dereceye yükselebilir. Hava genellikle kapalı olacak ve hafif yağışlar görülebilir. Bu nedenle Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağışlı devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak, Balıkesir'de günlerinizi daha rahat geçirebilirsiniz.

