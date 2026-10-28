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Balıkesir Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir’de 28 Ekim 2026’da hava serin ve bulutlu. Sıcaklık 21 derece civarında, nem oranı yüksek. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Dışarıda zaman geçireceklerin yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19-22 derece aralığında değişecek. Havanın açılması bekleniyor. Gün boyunca hava koşullarını dikkate alarak, dışarıda geçirilen zamanı daha konforlu hale getirmek mümkün.

Balıkesir Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 28 Ekim Çarşamba 2026’da Balıkesir’de hava serin ve bulutlu. Hava durumu oldukça değişken. Bugünkü sıcaklık 21 derece civarında. Havadaki nem oranı yüksek. Bu da hissedilen sıcaklığın artmasına yol açabilir. Sabah saatlerinde yoğun bulutlar var. Gün içerisinde hafif bir aydınlanma mümkündür. Ancak genel olarak gökyüzü kapalı kalacak. Yağış olma ihtimali de söz konusu.

Balıkesir’de dışarıda zaman geçirecekler için önlemler almak gerekiyor. Uzun süre dışarıda kalacakların yağmura karşı hazırlıklı olmaları önemli. Koruyucu giysi veya şemsiye bulundurmak akıllıca. Rüzgar hissedilecek. Kalın giysiler giymek ise üşümeyi azaltacaktır. Bu, daha konforlu bir gün sağlar.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir’de hava durumu değişebilir. Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. Havanın açılması öngörülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için fırsat sunabilir. Yine de akşam saatlerinde hava serinleşebilir. Gün boyunca dikkatli olmak fayda sağlayacaktır.

Bu bilgiler ışığında, Balıkesir’de günlük yaşamınızı planlarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Bugünkü hava durumu serin ve bulutlu. Ayrıca olası yağışlar var. Önümüzdeki günlerde ümit verici bir hava durumu bekleniyor. Ancak hazırlıklı olmayı unutmamalıyız. Balıkesir’de dışarıda geçirecekler için hava koşullarının değişkenliği önemlidir. Bu, günün tadını çıkarmak adına dikkate alınmalı.

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hava durumu Balıkesir
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