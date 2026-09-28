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Balıkesir Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'in hava durumu, 28 Eylül 2026 itibarıyla oldukça keyifli bir atmosfer sunuyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında başlıyor ve ilerleyen saatlerde 21-22 dereceye yükselebiliyor. Genel olarak açık ve hafif bulutlu bir hava hâkim. Ancak önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların yanı sıra, yer yer hafif yağış ihtimali de bulunuyor. Hava değişkenliğine karşı hazırlıklı olmak önem arz ediyor.

Balıkesir Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Günümüzde hava durumu raporları, günlük yaşamımızda önemli bir rol oynamaktadır. Bugün, 28 Eylül 2026 tarihi için Balıkesir'in hava durumunu inceleyelim. Balıkesir, Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, sonbaharın etkilerini hissettirmeye başlayacak. Bu durum, "Balıkesir hava durumu" hakkında merak edenler için önemlidir.

Bugünkü hava nasıl olacak? Balıkesir’de sabah sıcaklık 20 derece civarındadır. Gün ilerledikçe sıcaklığın 21-22 dereceye çıkması beklenmektedir. Genel olarak gün boyunca açık ve hafif bulutlu bir hava hâkim olacak. Bu da yazın sıcak günlerinden daha ılımlı bir iklime geçişin habercisidir. Rüzgar hafif esecek ve serinliğe katkı sağlayacaktır. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir ortam sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Balıkesir’de birkaç gün boyunca benzer hava beklenmektedir. Sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişecek. Sahil kesimlerinde denizden gelen serin hava, bazı saatlerde rahatlatıcı olabilir. Ancak hafta ortasından itibaren yer yer hafif yağışlar da görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalıdır.

Havanın değişkenliği, bazı hazırlıkları gerektirebilir. Aniden bastırabilecek yağışlar, dışarıda vakit geçirenleri hazırlıksız bırakabilir. Bu yüzden gündüz dışarı çıkarken bir şemsiye bulundurmak iyi bir seçenek olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için bir ceket almak da koruyucu olacaktır.

Balıkesir'de bugün hava durumu oldukça güzel ve keyifli. Ancak ilerleyen günlerde havanın değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Havanın keyfini çıkarırken bazı küçük ama önemli önlemler almak, sonbahar günlerini daha konforlu geçirmenizi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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