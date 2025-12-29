Balıkesir Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile -3 derece arasında değişecek. Bugünkü hava durumu serin ve güneşli bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişkenlik gösterecek. 30 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 7 ile -1 derece arasında olacak. Artan bulutlarla birlikte hafif yağışlar bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 2 ile -8 derece arasında değişecek. Hafif karla karışık yağmur görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızlanabileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli olmalısınız.

Balıkesir'de 29 Aralık Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları ve yağış olasılıkları da var. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var.