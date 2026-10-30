Balıkesir Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir’de, 30 Ekim Cuma 2026’da hava durumu ılımandır. Sabah saatleri güneşli ve açık bir gökyüzü ile başlayacaktır. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Hava serinleyecek, bu da günün keyfini etkileyebilir. Bugün hafif ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Dışarıda yapacağınız aktiviteler için uygun giyinmek önemli.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Genel olarak hava parçalı bulutlu olacak. Ancak güneşin belirli aralıklarla görünmesi bekleniyor. Cumartesi akşamı hafif yağış olasılığı mevcut. Bu durum günlük yaşamı fazla etkilemeyecek.

İleriye dönük olarak, hava koşullarının ani değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Dışarıda zaman geçirenlerin yanlarında şemsiye bulundurması faydalı olabilir. Güneşin etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi önemlidir. Güneşli anlarda koruyucu kremler kullanmak, şapka giymek yararlı olacaktır.

Bu hafta sonu Balıkesir'deki hava durumu keyifli ve ılık olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak. Doğanın sürprizlerine karşı hazırlıklı olmak yaşam konforunu artırabilir. Bu güzel hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirmenizi dileriz.