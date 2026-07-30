Balıkesir Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 ile 33 derece arasında. Gece ise 16 ile 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 ile 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %25 ile %35 arasında değişecek. Bu sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Balıkesir hava durumu, önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 17 ile 18 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 ile 14 kilometre hızla esecek. 1 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 31 ile 33 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 17 ile 18 derece civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 ile 11 kilometre hızla esecek. 2 Ağustos Pazar günü, hava sıcaklığı 32 ile 34 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı yine 17 ile 18 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8 ile 10 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da önerilmektedir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli devam edecek gibi görünüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları önemlidir.