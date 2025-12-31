Balıkesir Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 4 derece civarında olması bekleniyor. Gündüz 4 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -2 dereceye kadar inebilir.

Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde rüzgarın hızı saatte 24 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde bu hız, saatte 27 kilometreye yükselebilir. Nem oranı sabah %82, gündüz %68, akşam %73 ve gece %82 olacak.

Soğuk ve bulutlu havada dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde, 1 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 0 derece olacak. 2 Ocak Cuma günü ise 4 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltmak için yine rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.