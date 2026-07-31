Balıkesir Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 31 - 32 derece aralığında. Gece sıcaklık ise 17 - 18 derece arasında olacak. Nem oranı %28 civarında. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Bu hava, dışarıda vakit geçirecekler için idealdir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32 - 33 derece bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü ise 33 - 34 derece olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 17 - 18 derece arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 9 - 14 km aralığında gerçekleşecek. Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda olanlar bol su içmeli. Güneşten korunmaları önemlidir.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda durmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Su tüketimi de sağlığı korur. Rüzgar kuzeydoğu yönünden geldiği için deniz kenarlarında serinlemek isteyenler uygun koşullarla karşılaşabilir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Bu dönemde sıcak havaya karşı önlemler almak önem taşır. Dışarıda vakit geçirmek keyifli ve sağlıklı olacaktır.