HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mustafa Fidan

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerel saatle 18:05'te meydana geldiği bildirildi.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Balıkesir'deki sarsıntının yerin 9.69 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. 3.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ya da aralanma olmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2'si itfaiyeci 3 yaralıSamsun'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2'si itfaiyeci 3 yaralı
Avrupalı liderler: "Ukrayna'da barış Ukrayna'sız olmaz"Avrupalı liderler: "Ukrayna'da barış Ukrayna'sız olmaz"

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

CHP'ye bir belediye daha katıldı

CHP'ye bir belediye daha katıldı

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.