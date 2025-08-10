Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerel saatle 18:05'te meydana geldiği bildirildi.
Balıkesir'deki sarsıntının yerin 9.69 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. 3.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ya da aralanma olmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:18:05:19 TSİ
Enlem:39.25528 N
Boylam:28.06056 E
Derinlik:9.69 km
Detay:https://t.co/U6wzkoNouS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
