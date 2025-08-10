Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerel saatle 18:05'te meydana geldiği bildirildi.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Balıkesir'deki sarsıntının yerin 9.69 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. 3.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ya da aralanma olmadı.