HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir Sındırgı'da gece meydana gelen deprem

Sındırgı'da meydana gelen deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Balıkesir Sındırgı'da gece meydana gelen deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Sındırgı merkezi olarak kaydedildi. Güvenlik kameraları, depremin anını görüntüledi.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından herhangi bir hasar bildirilmedi.

Önceki depremlerden biri, 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde yaşanmıştı. Bu depremde 729 binada 1036 hasarlı bağımsız bölüm tespit edilmişti.

Geçen hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 531 adet afet konutunun temelini atmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şeyda Yılmaz burs programı ile anı yaşatılıyorŞeyda Yılmaz burs programı ile anı yaşatılıyor
Erdemli'de yanan minibüs olayıErdemli'de yanan minibüs olayı

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı afet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.