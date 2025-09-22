Balıkesir Sındırgı'da gece meydana gelen deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, Sındırgı merkezi olarak kaydedildi. Güvenlik kameraları, depremin anını görüntüledi.
Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından herhangi bir hasar bildirilmedi.
Önceki depremlerden biri, 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde yaşanmıştı. Bu depremde 729 binada 1036 hasarlı bağımsız bölüm tespit edilmişti.
Geçen hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 531 adet afet konutunun temelini atmıştı.
