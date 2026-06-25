Balıkesir’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Balıkesir’de otomobilin yan yoldan çıkan motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
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Olay, öğlen saatlerinde Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Toplu Taşıma Merkezi’nden (TTM) çıkan otomobil ile motosiklet karıştı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü tedavi için hastaneye sevk etti.
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