Balıkesir’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Olay, öğlen saatlerinde Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Toplu Taşıma Merkezi’nden (TTM) çıkan otomobil ile motosiklet karıştı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü tedavi için hastaneye sevk etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır