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Balıkesir’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Balıkesir’de otomobilin yan yoldan çıkan motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Olay, öğlen saatlerinde Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Toplu Taşıma Merkezi’nden (TTM) çıkan otomobil ile motosiklet karıştı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü tedavi için hastaneye sevk etti.

Balıkesir’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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