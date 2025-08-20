Balıkesir’de trafik kazası: 6 yaralı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Sanayi kavşağında otomobil ile panelvan araç çarpıştı. otoombilin sürücüsü araçta sıkışırken, 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri ile birlikte 6 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki araçta muhtemel bir yangına ve patlamaya karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)